Зірка боксу Флойд Мейвезер похизувався значною винагородою за перемогою над ірландцем Конором МакГрегором.
Одразу після бою Флойд приймав вітання та щасливо показував чек на суму у 350 мільйонів доларів. Цей момент, звісно ж, потрапив на відео. Тепер після 50 перемог Мейвезер не лише поповнив свій гаманець, а й знову вирішив попрощатися з боксом. Як відомо, весь гонорар американець вкладе у бізнес.
Нагадаємо, що вчора, 27 серпня, Флойд Мейвезер переміг бійця у змішаних єдиноборствах Конора МакГрегора за технічним нокаутом у 10-му раунді.