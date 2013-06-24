За кілька днів до руйнування дамби Каховської гідроелектростанції на Херсонщині уряд росії ухвалив постанову, яка може стати переконливим доказом причетності рф до цієї катастрофи. Про це радник Президента України з економічних питань Олег Устенко заявив у коментарі одному зі ЗМІ.

Олег Устенко уточнив, що 30 травня, за тиждень до руйнування дамби, російська влада ухвалила постанову, спрямовану на «гарантування безпеки гідротехнічних споруд» на території Донецької та Луганської областей, на Херсонщині та Запоріжжі, які вона оголосила анексованими торік у вересні.

За словами радника глави держави, документ передбачає, що до 1 січня 2028 року заборонено розслідування аварій на гідротехнічних спорудах, які сталися внаслідок воєнних дій, диверсій і терористичної діяльності. Олег Устенко заявив: «Що це, як не пістолет терористів, який димить?»

«росія стверджує, що не стоїть за подіями на Каховській ГЕС. Але потрібно мати дуже багату уяву, аби повірити, що поява постанови за кілька днів до руйнування дамби була збігом. Звичайно, збіги трапляються. Але коли російський уряд ухвалює спеціальний документ про особливий режим на особливих територіях у разі особливих аварій на гідротехнічних об’єктах, це має підозрілий вигляд. Схоже, це може бути доказом: постанову прем’єр-міністр росії михайло мішустін підписав 30 травня, вона набула чинності наступного дня, а через тиждень сталася найбільша гідроенергетична катастрофа на Херсонщині», — цитує слова Олега Устенка Офіс Президента.

Радник глави держави акцентував, що атака на Каховську ГЕС сталася точно так, як описано нещасні випадки в офіційному документі, пов’язаному з постановою. Тож руйнування греблі добре підготувало й підтримало російське законодавство.

Олег Устенко зазначив, що загальні збитки від руйнування дамби Каховської ГЕС становлять мільярди доларів.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»