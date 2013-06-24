Ефективна державна служба — ключова складова державного управління. Тому Міністерство фінансів і далі публікує інформацію щодо кількості працівників апаратів державних органів. В інтерактивній аналітичній панелі (дашборді) подано інформацію щодо чисельності працівників державних органів за І та ІІ квартали 2023 року.

Цей інструмент дає змогу проаналізувати дані щодо граничної, фактичної чисельності працівників у державних органах, зокрема в органах судової влади та місцевих державних адміністраціях (без урахування органів сектору безпеки і оборони), простежити за динамікою змін в чисельності протягом 2023 року та переглянути наявні вакантні посади в різних державних органах.

За оперативними даними, станом на 1 липня 2023 року у 107 органах державної влади працюють 173,1 тисячі осіб. Протягом першого півріччя 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 2,7 тисячі осіб.

«В умовах воєнного стану слід зауважити, що ресурси держави має бути спрямовано на забезпечення якості й ефективності діяльності державних службовців. Звісно, конче назріла потреба реформи держуправління в частині перегляду функцій тих чи тих державних органів та оптимізації чисельності за результатами функціонального аналізу. Однак внесення концептуальних змін має ґрунтуватися на розумній кадровій політиці для ефективного використання фінансових ресурсів та подальшого забезпечення функціонування якісної державної служби», — прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.