У січні-червні 2017 року понад 344 тис. українських туристів відвідали країни Європейського Союзу. Про це Укрінформу повідомили в одній з найбільших у світі глобальних дистриб'юторських систем — компанії Amadeus.
«За підсумками першого півріччя 2017 року в країнах Євросоюзу побувало понад 344 000 туристів з України, що становить 28,68% від загальної кількості українських мандрівників. Про це свідчить статистика бронювань компанії Amadeus», — йдеться в повідомленні.
Найбільшою популярністю серед українців користуються Німеччина (19% від загальної кількості, які відвідали держави ЄС), Італія (12%), Польща (10%), Франція і Австрія (по 7% відповідно).
У компанії «Амадеус Україна» прогнозують, що безвізовий режим збільшить туристичний потік до країн ЄС на 10-15% та зазначають, що його реальний вплив можна буде визначити за підсумками ІІІ кварталу.