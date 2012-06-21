Вартість набору соціально значущих продовольчих товарів в Україні за перше півріччя 2017 року зросла на 15,3%, або на 114,45 грн. Про це повідомляє Економічний дискусійний клуб.
«Загалом вартість набору із 23-х соціально значущих продовольчих товарів, за яким здійснюється моніторинг цін органами статистики, у червні ц.р. порівняно із травнем ц.р. зросла на 36,82 гривні («плюс» 4,5%), а з початку 2017 року на 114,45 гривні («плюс» 15,3%), і в середньому по Україні становила 861,75 гривні», — йдеться у повідомленні.
Аналітики клубу наголошують, що ціна набору зросла в усіх регіонах України. У червні найнижча ціна набору соціально значущих продовольчих товарів була зафіксована в Тернопільській області — 786 грн, а найвища — у Києві (985 грн).