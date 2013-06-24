«російські терористи вчергове продемонстрували так зване своє бажання перемовин і миру. Черговий масований ракетний удар. Обстріли без розбору, є влучання в житловий сектор. Намагаються знищити нашу енергетичну інфраструктуру. І це все під час саміту G20. Це демонстрація слабкості й поразки агресора. Покарання за всі ці злочини для росії буде невідворотним», — такими словами розпочав учорашнє засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

100 мільйонів на відновлення Херсонщини

Керівник уряду зазначив, що факт звільнення Збройними силами правобережної Херсонщини та міста Херсон — це визначальна і поворотна подія цієї війни. Днями Херсон відвідав Президент Володимир Зеленський. За його дорученням уряд починає оперативну програму відновлення деокупованого регіону.