2022 року Нацслужба здоров’я законт-рактувала 3476 медичних закладів, яким перерахувала понад 118 мільярдів гривень за програмою медичних гарантій. За словами заступника міністра охорони здоров’я Олексія Яременка, цього року НСЗУ зробила великий крок до прозорості та ефективного планування медичної допомоги на місцях, запровадивши аналітичний інструмент, який дає змогу побачити реалізацію програми медгарантій у кожній області, районі чи конкретній лікарні.
«Це чіткий інструмент, завдяки якому можна приймати якісні управлінські рішення щодо конкретного медзакладу. У кожній області керівник профільного департаменту щомісяця матиме чітку картину, яку кількість послуг надає медичний заклад, скільки коштів отримує щомісяця від НСЗУ, як вибудувано маршрути пацієнта», — зазначив Олексій Яременко.
Згідно з аналітичним звітом, найбільшу суму лікарні отримали за пакетом «Первинна медична допомога» — понад 20 мільярдів гривень. Декларацію із сімейним лікарем мають понад 32,5 мільйона українців. Пріоритетними послугами залишається медична допомога для пацієнтів з інсультами та інфарктами.