. За грантові кошти українці отримали нагоду започаткувати власну справу, підприємства, які вже працюють, відкрили нові напрями, розширили сфери діяльності, збільшили обсяги виробництва товарів та послуг. Тисячі українців отримали роботу на цих підприємствах завдяки створеним новим робочим місцям», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Загалом з початку реалізації проєкту «єРобота» у липні 2022 року видано: за програмою «Власна справа» — 5061 мікрогрант на 1,2 мільярда гривень; на розвиток переробних підприємств — 455 грантів на 2,4 мільярда; на садівництво та розвиток тепличного господарства — 88 грантів на 325 мільйонів гривень.

Подати заявку на отримання гранта можуть підприємці, які працюють, і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подають через портал «Дія» разом з бізнес-планом. Обов’язкова умова отримання гранта — створення робочих місць: від одного-двох у разі надання мікрогранта до кількох десятків у разі надання грантів за іншими програмами.

Грантові кошти повертають державі у вигляді сплачених податків і зборів у процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

Мінекономіки нагадує, що проєкт «єРобота» уряд запровадив у липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення робочих місць. У нього входить кілька грантових програм. Зокрема програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладення саду та виноградарства, тепличного господарства.