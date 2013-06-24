Понад 20 000 українців вже отримали гроші за програмою єВідновлення на ремонт пошкодженого житла. Про це повідомив віцепрем’єр-­міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Переважно це жителі Харківської, Київської, Донецької, Херсонської та Чернігівської областей. Загалом заявок за цією програмою понад 55 тисяч.

«Працюємо спільно з місцевою владою для прискорення розгляду заявок комісіями на місцях, маємо нарощувати інтенсивність попри складнощі. Середня виплата становить 78 тисяч гривень і передбачає як можливість придбання будівельних матеріалів, так і оплату будівельних послуг», — зазначив урядовець.

До речі, всі магазини та майстрів, які беруть участь у програмі, зібрано на одному сайті. Важливо, що переважна частина компаній — це невеликий локальний бізнес. Долучитися до участі в програмі також можна через заявку на сайті. «Ми прагнемо цифровізувати кожен крок. З одного боку, це істотно знижує корупційні ризики й убезпечує від людського чинника, з другого — це додає зручності та безпеки, наскільки це можливо. У цьому самому напрямі рухаємося із впровадженням компенсацій за знищене житло. Вже цього місяця українці, чиє житло знищене через російський напад, зможуть придбати нову квартиру чи будинок», — наголосив Олександр Кубраков.

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури