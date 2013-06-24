За рік із часу відновлення приватизації було проведено понад 400 аукціонів та залучено до державного бюджету понад 3,8 мільярда гривень. Про це розповіла перший віцепрем’єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Попри повномасштабну війну з рф торік було вирішено відновити приватизацію. І бачимо, що це було абсолютно правильне рішення. Адже основна мета приватизації — економічне зростання. На занедбані виробництва приходять нові власники та вкладають кошти в їхнє оновлення — підприємці запускають нові виробництва, створюють робочі місця, налагоджують переробку продукції та виходять на зовнішні ринки. Бачимо, що попри війну бізнес готовий інвестувати в українську економіку», — наголосила Юлія Свириденко. За цей рік майже 400 підприємців купили в держави занедбані об’єкти. 73% з них коштують до мільйона гривень. Тобто саме малий бізнес отримує виробничі майданчики, місця для релокації тощо.

Приватизаційні конкурси нині проводять через державну систему онлайн-продажу Прозорро.Продажі, що підвищує конкуренцію серед покупців. Нині середня кількість учасників в аукціонах, тобто підприємців, що змагалися за один об’єкт, — п’ять. Раніше було 2,3, тож конкуренція зросла більш ніж удвічі.

За минулий рік було укладено понад 1700 договорів оренди державних об’єктів і отримано від цього понад 600 мільйонів гривень. За рік суми, які держава щомісяця отримує від оренди держвласності, потроїлися. За даними Фонду держмайна, щомісячний дохід від оренди на липень 2023 року сягав 70 мільйонів гривень, а в липні 2022-го надходження становили 21 мільйон. За цей час понад 600 тисяч м2 нерухомості, тобто еквівалент 30 готелів, відвели на розміщення Сил оборони. За даними Фонду держмайна, ТОП-5 найдорожчих об’єктів дали в держбюджет 1,1 мільярда гривень, повідомляє пресслужба Мінекономіки.