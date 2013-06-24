Держава працює над посиленням власних оборонних спроможностей та змінила підходи до розвитку військово-промислового комплексу. Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді 6 жовтня.

«Україна цінує і дякує усім партнерам за збройну підтримку. Особливо вагомий внесок Сполучених Штатів та Євросоюзу — майже на 44 млрд доларів та 25 млрд євро відповідно. Водночас Україна працює над посиленням власних оборонних спроможностей», — підкреслив Глава Уряду.

За словами Дениса Шмигаля, були радикально змінені підходи до розвитку українського ВПК, а на базі «Укроборонпрому» створено нову компанію за сучасними стандартами корпоративного управління.

«Зробили ставку на нові конструкторські розробки, на технологічність, на трансферт технологій. Особливий акцент на дронах, які визначають характер сучасної війни», — зазначив Денис Шмигаль.

Зокрема, за його словами, створено fast track для швидкого ввезення в Україну безпілотників та комплектацій. Також Уряд розширив перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися без дозволу Державної служби експортного контролю. Крім того, спрощені процедури для оборонних закупівель українських безпілотників.

«Шлях дрону від розробки до його закупівлі тепер максимально короткий. За рік виробництво дронів виросло в 100 разів. Розробкою безпілотників почали займатися понад 200 українських компаній», — повідомив Прем'єр-міністр.

Глава Уряду також наголосив, що у 2024 році український ВПК матиме ще більше ресурсів. Так, планується, що видатки на оборонні виробництва зростуть у 7 разів — до 55,8 млрд грн, а на поповнення і розширення армії дронів передбачено понад 48 млрд грн.

«Ворог уже відчуває силу та міць нашої зброї, відчуватиме ще більше», — підкреслив Прем'єр-міністр.