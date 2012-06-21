У Кабінеті Міністрів відбулося засідання робочої групи з питань розроблення земельної реформи. Докладно обговорено концептуальні засади земельної реформи й підтримано позицію Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, що ключовою метою всіх перетворень має стати розвиток фермерства й сільських територій.
«Реформа має сприяти розвитку села й виходити на модель, коли українець українцеві зможе продавати землю й мати доступ до кредитних ресурсів. Але ми категорично проти продажу землі іноземцям», — цитує Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Обговорено також те, чи відповідає інтересам українців продовження мораторію, допуск юридичних осіб до продажу земель, обсягів земель, які може бути консолідовано в одних руках, і якими можуть бути терміни й етапи впровадження реформи. «Маємо досягти консенсусу, яким шляхом можемо йти, враховуючи думку усіх, хто зацікавлений у розвитку аграрного сектору й економіки України. І тоді виходити на широке обговорення та ухвалення», — вважає Прем’єр.