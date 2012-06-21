Експеримент, який проводили в чотирьох прикордонних областях — Волинській, Одеській, Чернівецькій та Львівській, тепер поширять на всю Україну. Ідеться про спрямування 50% перевиконання митних платежів на модернізацію доріг державного та загального користування.
— Торік ми могли б спрямувати на ремонт доріг краю приблизно 350 мільйонів гривень, — каже начальник Рівненської митниці Андрій Чаборай. — Саме стільки становило перевиконання запланованих надходжень: акцизу, мита та ПДВ. Позитивна динаміка надходжень збереглася і в січні. Тішить, що внесені зміни до Бюджетного кодексу, які в 2017 році дають змогу спрямувати 50% перевиконання на ремонт доріг. Тепер до 10—12 числа кожного наступного місяця залучені в попередньому надходження повертатимуть в область із конкретним цільовим призначенням: на ремонт доріг. Ще 10% перевиконання йтиме на розбудову інфраструктури самої митниці: ми ж усі бачимо, який вигляд мають митниці в Європі.
Тобто тепер і громади побачать, як працює митниця. До речі, вони й самі дедалі активніше долучаються до ремонту доріг. Перелік магістралей, які область планує відремонтувати в 2017-му, вже в Кабміні. Рівненщина просить на поточний ремонт доріг місцевого значення 158 мільйонів, ще приблизно 200 мільйонів — на місцеві дороги.
— Децентралізація дала змогу місцевим бюджетам брати участь у співфінансуванні ремонту магістралей загального користування, і вони активно цим користуються, — резюмує голова облдержадміністрації Олексій Муляренко. — Більшість районів долучаться до цієї важливої справи.