Кількість затриманих за підозрою у розтраті коштів, виділених з держбюджету на проект «Стіна» (проект інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону) збільшилася.
«Вже сімох притисли до «стіни» Яценюка», – написала на своїй сторінці в Facebook журналістка телеканалу СТБ Олена Лунькова.
У порядку пункту 3 частини 1 статті 208 КПК України, затримані:
♦ начальник управління будівництва Департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України АТАМАНЮК Олександр Олександрович;
♦ колишній начальник 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України ЦАЛКО Володимир Йосипович;
♦ старший офіцер виробничо-технічного відділення 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України МАЙДАНОВИЧ В'ячеслав Сергійович;
♦ директор ТОВ «Будцентр «Витязь»» АДІЛОВ Агаверді Ескендарович;
♦ директор ТОВ «Агентство захисту інформації» КАШУБА Олександр Володимирович;
♦ колишній заступник керівника ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ЗНАЧКО Сергій Віталійович.
Крім посадових осіб та екс-посадовців затриманий також посередник у передачі коштів службовим особам ДПСУ Олександр ХВІЩУК.
Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 статті 366 (службове підроблення) КК України.
Раніше повідомлялося про те, що Генеральна прокуратура України розслідує факт розтрати та привласнення бюджетних коштів на суму понад 100 мільйонів гривень при виконанні робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону. Це так званий проект «Стіна» на сході України та на адміністративні межі з анексованим Кримом.
Про запуск проекту «Стіна» Арсеній Яценюк, який тоді очолював уряд, оголосив на початку вересня 2014 року. Активні роботи передбачалося завершити за півроку. Зараз приблизний термін їх закінчення – 2020 рік.