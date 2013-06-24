За січень — серпень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1888,6 млрд грн. У серпні видатки становили 248,4 млрд грн. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби.
У структурі видатків найбільше спрямовано:
- 769 млрд грн (у серпні — 99,1 млрд грн) — на оплату праці з нарахуваннями, або 40,7% загального обсягу видатків, витрачених за січень — серпень 2023 року. Зокрема на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 594,5 млрд грн (у серпні — 75,7 млрд грн);
- 464,8 млрд грн (у серпні — 58,5 млрд грн) — на оплату використання товарів і послуг, або 24,6% загального обсягу видатків. Зокрема 316,8 млрд грн — для підтримки Збройних сил: придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
- 90,2 млрд грн перерахувала Національна служба здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
- 346,5 млрд грн (у серпні — 41,9 млрд грн) — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), або 18,3% загального обсягу видатків. Зокрема 181,2 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
- 117,4 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;
- 100,4 млрд грн (у серпні — 8,1 млрд грн) — на трансферти місцевим бюджетам, або 5,3% загального обсягу;
- 159,7 млрд грн (у серпні — 31,6 млрд грн) — на обслуговування державного боргу, або 8,5% загального обсягу.
«Урядового кур’єра»