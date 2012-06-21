Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман подякував 24-річному голові села Подільське, що на Черкащині, Артему Кухаренку. За що? Давайте краще процитуємо його висловлювання з Фейсбуку.

«Для активних людей будь-який час — це час можливостей. А сьогодні можливостей для самореалізації стає все більше — і на місцевому рівні завдяки децентралізації, і на центральному рівні завдяки реформі держслужби. Дякую Артему Кухаренку, 24-річному голові села Подільське, що на Черкащині, за взірець для наслідування. В цьому ж віці мене вперше обрали міським депутатом і я знаю, що щодня треба боротися за прийняття і головне — втілення рішень. Для цього потрібно мати тверде бажання змінювати життя навколо себе, постійно вчитися й головне — вірити в перемогу. Я закликаю молодих активних людей, таких як Артем, не чекати, що хтось за вас збудує успішну Україну. Восени ми розпочинаємо повне перезавантаження всіх міністерств, можливо, наймасштабніше за всі роки незалежності. Перші 10 міністерств уже у вересні оголосять набір до нової структури. І я розраховую, що в Кабмін прийде близько 1000 нових спеціалістів — провідників змін та менеджерів реформ. Ці вакансії — для вас!».

Про перші кроки молодого голови села Артема Кухаренка «УК» розповідав у кореспонденції «Я хочу тут жити…», опублікованій 17 квітня цього року. Чи вдається йому здійснювати задумане, аби відчутно змінити життя односельців на краще, втілювати свої мрії? А їх в Артема чимало. Коли йшов на вибори, мав стратегію, всі плани було розписано. І більшу частину з них уже виконав.

Відремонтовано дорогу, освітлено вулиці, працює сільський тренажерний зал, безплатний WI-FI в центрі села… Однак у його записнику все це вже позаду, у графі — виконано. Сьогодні опікується підготовкою місцевої школи до нового навчального року. Цей заклад для нього, так як і для всього села, — стратегічний. Що б там не казали про необхідність мінімізації бюджетних витрат, неконкурентоспроможність малокомплектних шкіл, у Подільському переконані: якщо функціонує школа, житиме й село. Час покаже, хто мав рацію.

Сільський бюджет ще дуже куций: із мільйоном ніяк не розженешся. Щоденні проблеми з’їдають кошти дуже швидко. Проте за останні півтора року сільський кошторис відчув деяке пожвавлення. Цьому сприяла… молодість голови. За медійниками, які й написали про 24-річного ентузіаста, й показали Артема, стали надходити й пропозиції інвесторів. Приміром, завітали представники відомого в Україні баскетбольного клубу «Черкаські мавпи». Обіцяли забезпечити школу спортивним інвентарем, обладнати на подвір’ї баскетбольний майданчик. Стратегічна мета сільського голови — омолодити Подільське. Якщо сьогодні з 800 його жителів молодих — менше половини, то в найближчі роки, сподівається, їхнє число значно зросте. Тому й опікується школою, шукає можливості для створення робочих місць. У стратегію цілком вписується відновлення колишнього гуртожитку для місцевих робітників. Ось тільки, де взяти на це кошти — поки що проблема.

Однак немає сумніву, що спільно з односельцями він розв’яже її, як розв’язав уже чимало. Головне, що довіряють молодому голові, підтримують, чим можуть. А він, як зауважила бабуся Ганна, виходячи з онуком із магазину, примушує їх не дрімати, самим дбати про своє село, у якого — гарне майбутнє.