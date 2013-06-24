Від початку повномасштабного вторгнення Державна служба зайнятості активно сприяє у працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб. Це, зокрема, підбір роботи, профорієнтаційні послуги, ваучери на навчання, мікрогранти на створення власної справи, а також компенсації для роботодавців за працевлаштування вказаної категорії громадян. Про це повідомляє Урядовий портал.

За інформацією Державної служби зайнятості, з березня минулого року послуги щодо сприяння у працевлаштуванні отримали 93 тисячі внутрішньо переміщених осіб, з них 47 тисяч осіб знайшли роботу, понад 2 тисячі осіб пройшли професійне навчання. У 2023 році вже 6 тисяч переселенців отримали ваучери на навчання та підвищення кваліфікації.

Також служба зайнятості сприяє внутрішньо переміщеним особам у створенні та розвитку бізнесу. Наразі ухвалені позитивні рішення щодо 6 тисяч мікрогрантів на загальну суму 1,2 млрд гривень. Завдяки цим коштам створено понад 3 тисячі робочих місць. Крім того, компенсаційні виплати для роботодавців дали змогу працевлаштувати 24 тисячі внутрішніх переселенців.

Державна служба зайнятості та Мінреінтеграції тісно співпрацюють у напрямі надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, які прагнуть знайти роботу.