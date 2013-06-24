За сприяння Мінветеранів відбувся шостий щорічний Всеукраїнський забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України». Про це повідомляє Урядовий портал.

Цього року до участі у згаданому забігу, що відбувся 26 серпня, зареєструвалась рекордна кількість бажаючих вшанувати пам'ять наших Захисників і Захисниць.

Такі старти відбуваються регулярно з 2018 року й приурочені до Дня пам'яті Захисників України, який встановлено 29 серпня. Цю акцію започаткував батько загиблого Героя російсько-української війни, «кіборга» Олексія Дурмасенка Олег Дурмасенко спільно із Таїсією Братасюк та Дмитром Примаченком. До організації забігу щороку долучається Міністерство у справах ветеранів України та спеціально створюваний оргкомітет.

Забіг є одним з форматів вшанування подвигу тих, хто віддав життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, і спосіб подяки рідним полеглих Героїв. Минулого року він набув статусу міжнародного.

Нині цей захід відбувався винятково в онлайн-форматі через необхідність дотримання заходів безпеки та відповідних рекомендацій. Учасники мали напередодні обрати маршрут і запропоновані організаторами три дистанції: 2, 5 та 10 кілометрів. Після пробіжки у безпечних умовах учасникам слід було поділитися у соцмережех фото й відеоматеріалами про власні досягнення у забігові під хештегом #БіжуЗаГероя_2023 і #забіг2023.

Кожен, хто заздалегідь успішно зареєструвався на забіг, міг отримати футболки й медалі учасників ще до старту.

Рідні та побратими, колеги і друзі, діти й онуки полеглих воїнів і воїнок таким чином бігли за них у багатьох регіонах України та за кордоном.

Зокрема, пам’ятний забіг організувала і національна збірна «Invictus Games», котра наразі проводить навчально-тренувальний збір у Хорватії перед змаганнями у німецькому Дюссельдорфі. Адже вони як ніхто розуміють, що таке війна, самі зазнавали поранень і бачили, як на їхніх очах гинуть побратими й кращі друзі.

Цього дня за Героїв бігали й на міському озері в Івано-Франківську, де стартував пам'ятний спортивний захід «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Приміром, Михайло Заєць долучився до забігу за полеглого добровольця Романа Круліва. Він каже, що це є нагадуванням про високу ціну, що платять наші воїни за мирне життя людей в тилу. Так само в пам'ять про загиблого на фронті сина Тараса на бігову доріжку вийшла і його матір – Надія Стахів. У свою чергу вона переконана, що такі ініціативи мають і велику виховну роль у формуванні молодого покоління українців, яке повинно знати приклад Захисників та Захисниць, які до кінця боролися за вільну Україну.

Так само активно до патріотичного забігу долучалися і громади Ужгорода та Сум й багатьох інших українських теренів, звідки навіки у Небесне військо Героїв назавжди пішли кращі сини і доньки України.

Також у шостому пам'ятному забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України» взяли участь і представники оргкомітету #Забіг2023 #БіжуЗаГероя2023, а серед них було чимало представників Мінветеранів, які доєдналися до тренувань «Ветеранської десятки» на столичному Виставковому центрі. Вони разом із ними долали заплановані дистанції й згадували історії як зовсім незнайомих, так і рідних, своїх Захисників.