Коли Масляна 2018 в Україні
Святкування Масляної безпосередньо прив'язане до Великодня. Для цього потрібно від дати Пасхи вирахувати 48 днів – це Великий піст, а потім ще тиждень – безпосередньо Масляна.
У 2018 році Масляна починається 12 лютого і триватиме до 18 лютого включно.
Як святкувати Масляну: традиції
Увесь тиждень ділиться на два періоди: Вузька Масляна – понеділок, вівторок і середа і Широка Масляна – четвер, п'ятниця, субота та неділя. У перші три дні можна займатися господарськими роботами, а з четверга всі роботи припиняються. При цьому кожен день Масляної має свою назву і призначення. У давнину дотримувались усіх традицій, але сьогодні – більшість із них вже забулися.
Понеділок, 12 лютого – перший день Масляної – «зустріч». У цей день роблять крижані гірки. У давнину вірили, що чим далі котяться сани і чим гучніший сміх над крижаною горою, тим кращим буде врожай.
Вівторок, 13 лютого – «загравання». У цей день прийнято заводити веселі ігри та пригощати за організовані веселощі млинцями.
Середа, 14 лютого – «ласунка». Всі господині цього дня готують різні смаколики у великих обсягах і прикрашають ними багатий стіл, але млинці, звісно, залишаються на першому місці.
Четвер, 15 лютого – «розгуляй». З цього дня Масляна розгортається на всю широчінь – гуляють з ранку до вечора, водять хороводи, співають пісні.
П’ятниця, 16 лютого – «тещині вечори». Величезна кількість звичаїв у цей день спрямована на прискорення весіль та сприяння молоді у знаходженні собі відповідної пари. Зяті з вечора особисто запрошують в гості своїх тещ – пригощають їх млинцями.
Субота, 17 лютого – «посиденьки зовиці». У цей день молода невістка запрошує своїх рідних до себе.
Неділя, 18 лютого – «Прощена неділя». Цього дня прийнято просити прощення у всіх близьких та скривджених за заподіяне зло, за якісь свої проступки. Це дуже світлий день перед початком Великого посту.
З 19 лютого гуляння припиняються, оскільки в силу вступає Великий піст, який триватиме до 8 квітня – Великодня.
ДОВІДКА «УК»
Масляна – стародавнє слов’янське свято, що символізує проводи зими і очікування весни. Гуляння народу триває тиждень і завершується Прощеною неділею. Про те, коли Масляна у 2018 році, які є традиції святкування і що не можна робити в це свято – читайте в матеріалі далі.