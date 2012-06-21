Крім 1,1 мільярда доларів заарештованих в Україні коштів, що належали екс-президенту Віктору Януковичу, його режимом за три роки було вкрадено майже 40 мільярдів доларів.
Ці експертні оцінки, повідомив міністр юстиції Павло Петренко, інформує еizvestia.com.
Петренко зазначив, що потрібен закон про спецконфіскації.
«На жаль, парламент не прийняв закон про спецконфіскації, і необхідність у ньому не зникає», – сказав міністр.
Петренко пояснив, що ці гроші вивели з країни через схеми і вони знаходяться під різними юрисдикціями в різних державах. За його словами, механізм спецконфіскації дає можливість міжнародному співробітництву для повернення коштів.
Міністр заявив, що буде наполягати, щоб законопроект був прийнятий. Він вважає, що «українські депутати бояться цього закону як вогню».
Раніше повідомлялося, що Міноборони часів Януковича знайшло десятки «зайвих» танків для експорту.