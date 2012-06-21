Четвертого серпня 2017 року суд окупованого Росією Криму засудив українця Володимира Балуха на 3 роки і 7 місяців позбавлення волі.
ФСБ РФ затримала Балуха вранці 8 грудня 2016 року. За повідомленням його дружини, співробітники російської ФСБ з'явилися з обшуками в селі Серебрянка Роздольненського району Криму. Обшуки проводилися протягом 4-х годин у будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Балух, виявили 90 набоїв і кілька тротилових шашок.
Раніше підконтрольна Кремлю влада Криму вимагала від Балуха зняти встановлену 29 листопада на стіні його будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».
Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій через свою проукраїнську позицію, а також через розміщені на стіні табличку і прапор України, який висів у дворі його будинку.