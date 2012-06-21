В Італії набрав чинності новий закон через збільшення в країні кількості хворих на кір. Тих, хто проігнорує закон, штрафуватимуть. Якщо за віком дитині менше 6 років, її виключать зі школи, якщо дитині до 16, штраф становитиме до 500 євро.
Крайній термін для вакцинації дітей до 18 березня 2019 року. Раніше його встановили на 10 березня, але потім термін продовжили.
Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр» епідемія кору найсильніше проявилася на Україні, в Грузії, Греції та Чорногорії. Однак в 2018 році представники нового уряду Італії заявили про перегляд закону про обов'язкову вакцинацію. Один з лідерів ультраправої «Ліги» заявив, що вакцинація повинна бути вільним вибором, а не «радянською зобов'язалівкою».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»