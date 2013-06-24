Щороку авторитетний журнал Parliаment Magazine, який висвітлює діяльність ЄС, відзначає спеціальною премією євродепутатів від усіх політичних груп за видатну законодавчу та політичну роботу. Цього року до списку переможців у номінації «За просування європейських цінностей» увійшов румунський депутат від групи лібералів Renew Europe Влад Георге. Журі премії відзначило його зокрема за створення найбільшої волонтерської групи з допомоги українським біженцям у Румунії «Об’єднані для України», яка налічує понад 284 тисячі осіб.

Журі належно оцінило також роботу Влада Георге з пошуку юридичних шляхів конфіскації активів росії для відбудови України, яку він веде в бюджетному комітеті Європарламенту. Після того як євродепутат відвідав визволені від російських окупантів Ірпінь і Бучу, він закликав створити фонд «Відбудуй Україну». Влад Георге переконаний, що повоєнне відновлення України та фінансування компенсацій усім, хто постраждав від агресії росії, має відбуватися за рахунок російських грошей, заморожених на Заході. Він розробив спеціальний проєкт про конфіскацію російських активів, який взяла на озброєння Єврокомісія. Нині Влад Георге працює над директивою про ухилення від санкцій ЄС, яка спрямована на посилення санкційного тиску на російський режим.