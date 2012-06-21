2 березня Верховна Рада України ухвалила закон, який посилює кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці людей.

Законопроектом №3911 вносяться зміни до статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). До внесення цих змін санкція статті передбачала від 2 до 6 років ув’язнення – якщо неправдиве повідомлення про мінування було зроблене вперше без тяжких наслідків. Водночас за повторне «мінування» або таке, що призвело до тяжких наслідків, передбачалося покарання від 4 до 8 років за ґратами.

Натомість зміни, внесені Парламентом до 259 статті ККУ, вводять покарання з 4 до 8 років – вже за перше неправдиве повідомлення про мінування, навіть якщо воно не мало тяжких наслідків, але стосується наступних споруд: критично важливі об’єкти інфраструктури, об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, заклади охорони здоров’я.

Нагадаємо, протягом 2020 року Національною поліцією зареєстровано (без врахування закритих) 823 кримінальні правопорушення, передбачені ст. 259 КК України. Найчастіше повідомлення про мінування надходять електронною поштою. В усіх випадках користувачі електронних скриньок, з яких здійснювалася розсилка таких повідомлень, використовують наявні у вільному доступі онлайн засоби анонімізації. Також повідомлення про «мінування» надходять у телефонному режимі. Зазвичай мотивом такого правопорушення є розваги, хуліганський умисел або ж через якусь образу чи помсту.