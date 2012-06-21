Свято «Український кавун — солодке диво» стало традиційною літньою подією на Херсонщині і збирає охочих розважитися та скуштувати і закупити кавунів. Гостям свята представили виставку-ярмарок, дегустацію та продаж у великому асортименті баштанних культур та іншої сільськогосподарської продукції, концертно-розважальну програму, ігри, конкурси, майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва. Втім, головним персонажем фестивалю був і залишається херсонський кавун — символ міста Гола Пристань. Десятки учасників похвалилися баштанними, що вирощені у фермерських господарствах та на власних городах. Найбільший кавун цього року важив 17,7 кілограма, що не є рекордом. Торішній затягнув на 28 кіло, а рекордсменом залишається ягода у 42 кілограми, яка перемогла в конкурсі 2011 року. Серед гарбузів на фестивалі переміг 39-кілограмовий красень, а серед динь — шестикілограмова запашна красуня. На фестивалі змагалися й за звання найменшої ягоди. Перемогу отримав кавун вагою 32 грами.
Свято вдалося, незважаючи на низький цьогорічний врожай баштанних культур. Причина низьких врожаїв та високої ціни на кавуни — африканська спека. «Для нормального росту і дозрівання кавуну необхідна температура до 30 градусів вдень та 20 градусів вночі, — каже керівник фермерського господарства Юрій Покотилов. — Нині температура на ґрунті сягала 60. Звісно, кавуни не витримують такої спеки». Як повідомив керівник департаменту агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації Олександр Паливода, «ранній кавун уже відійшов, середній обпікся, очікуємо на пізній наприкінці серпня — початку вересня. Цьогорічна ціна у зв’язку із спекою зависока, півтори-дві гривні за кілограм. Зазвичай херсонські кавуни дешевші».
Учасники фестивалю охоче пригощали гостей кавунами та динями, брали участь у конкурсах та змаганнях, розкривали секрети баштанництва.