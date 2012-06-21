Ще на початку 2016 року між Міністерством фінансів та ДП «СЕТАМ» було розпочато консультації щодо можливості реалізації коштовностей, які перебувають на зберіганні в Державній установі «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» через електронні торги.
«Тривалість підготовки та підписання цього договору пояснюється необхідністю врахувати всі особливості реалізації такої специфічної категорії товару, як коштовності, адже їхня вартість може залежати не лише від ваги виробів, — каже генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов. — 31 січня 2017 року набув чинності наказ Міністерства фінансів про початок пілотного проекту з продажу коштовностей через наш онлайн-аукціон. Нині між «СЕТАМ» та держсховищем підписано договір та розпочато узгодження переліку цінностей, які реалізовуватимуть, і вже незабаром перші лоти з’являться в нашій системі».
Раніше продаж цінностей з державного сховища відбувався на публічних аукціонах. Але не всі охочі могли взяти участь в торгах, адже про місце та час проведення аукціону знали далеко не всі потенційні покупці. Потім торги призупинили.
«Тривалий час продаж цінностей взагалі не відбувався. Наш пілотний проект дасть змогу спрямувати додаткові кошти від реалізації дорогоцінностей до держбюджету, — пояснює Віктор Вишньов. — Експеримент триватиме до 1 липня цього року, тож сподіваємося встигнути провести кілька хвиль торгів. За результатами торгів Мінфін прийматиме рішення про доцільність запровадження електронних аукціонів на постійній основі».
Якщо торги будуть успішними, тоді будь-хто зможе купити коштовності, вилучені правоохоронцями у корупціонерів, за доступною ціною.