Завершено розробку програмного забезпечення для Державної податкової служби України, яке забезпечить міжнародний автоматичний обмін інформацією за Загальним стандартом звітності CRS та стандартом Country-by-Country Reporting (CbCR) з понад 100 іноземними податковими адміністраціями. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ініціатива реалізована завдяки плідній співпраці Міністерства фінансів України, Державної податкової служби України та Програми Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM). Співпраця з Проектом EU4PFM спрямована на підтримку процесу імплементації в Україні міжнародних стандартів з прозорості та обміну інформацією з метою успішного впровадження інструментів міжнародного співробітництва в податковій сфері.

Відтепер ДПС, як компетентний орган України для цілей міжнародного автоматичного обміну, має технічну спроможність (з урахуванням норм Податкового кодексу України та вимог міжнародних стандартів) розпочати перші обміни з податковими органами юрисдикцій, що є учасниками відповідних міжнародних багатосторонніх угод (MCAA CRS та MCAA CbC).

Перший обмін інформацією про фінансові рахунки відповідно до Загального стандарту звітності CRS відбудеться у 2024 році за друге півріччя 2023 року (перший звітний період). В подальшому звітним періодом вважатиметься попередній календарний рік.

Долучення України до міжнародної системи автоматичного обміну інформацією сприятиме створенню більш прозорого податкового середовища та підвищенню іміджу України як надійного та рівноправного партнера в міжнародних інформаційних податкових відносинах.

Систематизований аналіз інформації, яку отримуватиме Державна податкова служба України від іноземних компетентних органів, є важливим інструментом для контролю за своєчасністю та повнотою декларування активів та доходів, що підлягають оподаткуванню, виявлення незадекларованих активів та доходів, а також для боротьби з ухиленням від сплати податків.

Запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією для податкових цілей (CRS та CbCR) є важливим досягненням для України як країни-кандидата на вступ до ЄС на шляху гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС.