У День Незалежності України, 24 серпня о 09:00 на Русанівці вже традиційно відбудеться яскраве патріотичне та родинне свято «Забіг у вишиванках». Очікується, що цього року чисельність учасників забігу в столиці сягне більше 2500 осіб.
Цьогоріч до Києва приєднаються інші міста країни: Львів, Одеса, Херсон, Рівне, Миколаїв, Дніпро. Також учасниками забігу стане закордонна українська громада — бігтимуть українці в Нью-Йорку, Філадельфії, Чикаго, Торонто, Мюнхені, Австралії та інших країнах.
Легкоатлетичний пробіг «Забіг у вишиванках» відбудеться на
Організатор заходу — «Федерація любителів спорту».
Забіг розпочнеться о 09:00 і завершиться до 13:00.
Місце старту змагань: перехрестя Русанівської Набережної та Русанівського бульвару (біля пам’ятника Гоголю).
Реєстрація учасників триватиме до 22 серпня. Докладніше про умови участі — тут.