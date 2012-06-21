У День Незалежності України, 24 серпня о 09:00 на Русанівці вже традиційно відбудеться яскраве патріотичне та родинне свято «Забіг у вишиванках». Очікується, що цього року чисельність учасників забігу в столиці сягне більше 2500 осіб.

Цьогоріч до Києва приєднаються інші міста країни: Львів, Одеса, Херсон, Рівне, Миколаїв, Дніпро. Також учасниками забігу стане закордонна українська громада — бігтимуть українці в Нью-Йорку, Філадельфії, Чикаго, Торонто, Мюнхені, Австралії та інших країнах.

Легкоатлетичний пробіг «Забіг у вишиванках» відбудеться на 5 км та 10 км. Траса – 100% асфальт.

Організатор заходу — «Федерація любителів спорту».

Забіг розпочнеться о 09:00 і завершиться до 13:00.

Місце старту змагань: перехрестя Русанівської Набережної та Русанівського бульвару (біля пам’ятника Гоголю).

Реєстрація учасників триватиме до 22 серпня. Докладніше про умови участі — тут

КМДА