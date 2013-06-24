«Відтепер кожен, хто вже отримав житловий сертифікат через застосунок «Дія», може забронювати кошти для купівлі будинку або квартири», — повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Що означає «забронювати кошти»? Це необхідно, щоб система знала, що людина планує здійснити купівлю житла. Протягом п’яти робочих днів надійде підтвердження в застосунку «Дія» про те, що кошти заброньовано. Після цього є 30 днів, щоб оформити угоду купівлі-продажу нового житла. Якщо не вдасться встигнути за цей час, потрібно буде повторно подавати заяву на бронювання коштів у «Дії».

До укладання угоди про придбання житла за сертифікатом потрібно припинити право власності на об’єкт нерухомості, який було зруйновано. Це можна зробити в нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора, або ЦНАПі. Ця процедура не потребуватиме складних дій. Потрібні заява, документ, що посвідчує право власності, техзвіт про повне знищення майна, який видає комісія органів місцевого самоврядування. На даному етапі команда проєкту провела навчання з роботи із сертифікатами для першої частини державних нотаріусів.

Для цієї послуги команда міністерства створила спеціальний сайт https://renovation.gov.ua, на якому можна знайти відповіді на найпоширеніші запитання, оновлення програми чи надати дані для зворотного зв’язку.

Можна придбати будь-яку квартиру чи будинок — на первинному чи вторинному ринку в будь-якому регіоні країни незалежно від того, де розташована зруйнована нерухомість. Якщо вартість обраної нерухомості вища, ніж вартість сертифіката, різницю можна доплатити із власних коштів.

Можна об’єднати кілька сертифікатів для придбання одного об’єкта нерухомості. Якщо вартість нерухомості менша, ніж номінал сертифіката, різницю можна буде отримати із прийняттям процедури стягнення репарацій з рф.

Уже сформовано 1636 сертифікатів на суму понад 3 мільярди гривень. Компенсації здійснюватимуть у межах наявного обсягу коштів на небюджетному рахунку Мінінфраструктури до його закриття. На цьому етапі на сертифікат можливо тільки купити квартиру або будинок. Але вже в січні-лютому з’явиться можливість реалізації сертифіката на придбання будматеріалів та замовлення робіт для тих, хто хоче побудувати будинок самостійно на власній земельній ділянці.

Триває експериментальний проєкт щодо обстеження житла на тимчасово окупованих територіях. У першому кварталі очікують на перші результати, які можна буде масштабувати на інші ТОТ.

Джерело: Мінінфраструктури