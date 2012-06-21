Кількість людей, які сьогодні оформляють іпотеку, виросла порівняно з попереднім періодом, говорять менеджери відділу продажів ПАТ «ХК «Київміськбуд». Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу холдингу.
У компанії розповіли, якщо скласти портрет потенційного іпотечного позичальника. Це зазвичай впевнена в своєму майбутньому людина з доходом трохи вище середнього, яка бере банківський кредит, щоб мати більші можливості при покупці квартири.
«Людей, які беруть іпотечний кредит з мінімальним першим внеском, дуже мало. Простий розрахунок підказує, що виплата решти 60—70% під відсоток протягом 10 років значно перевищать первісну ціну на квартиру. Загалом, в банк звертаються ті, кому не вистачає невеликої суми, щоб заплатити за квартиру відразу, і отримати при цьому знижку від забудовника, яка становить від 10% до 20%. Або, наприклад, звернувшись до відділу продажів Компанії за двокімнатною квартирою, інвестор розуміє, що взявши в кредит ще невелику суму, стає власником вже трикімнатної квартири», — повідомили у холдингу.