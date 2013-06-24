Прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив колективу Антимонопольного комітету України новопризначеного керівника Павла Кириленка та наголосив, що нині перед цим органом стоїть важливе завдання, пов’язане зі створенням сприятливих умов для ведення бізнесу і вільної конкуренції, повідомляє Укрінформ.

«Ринкова економіка і вільна конкуренція відіграють одну з визначальних ролей на шляху до ЄС. І тут важлива роль Антимонопольного комітету.

Сьогодні перед комітетом стоять важливі завдання. У суспільстві є значний запит на справедливість і доброчесність, зокрема справедливість і доброчесність бізнесу, — зазначив Денис Шмигаль. — У межах зобов’язань України перед партнерами, зокрема МВФ, ми домовлялися про покращення роботи АМКУ в частині сприяння ринковій конкуренції, особливо на етапі післявоєнної відбудови. Також зміни в роботі комітету — частина наших євроінтеграційних прагнень, зокрема Угоди про асоціацію з ЄС. Завдання поставлені. Працюємо на благо України».