20 грудня в інформаційному агентстві Укрінформ відбулась пресконференція з нагоди набрання чинності Закону України «Про адміністративну процедуру».

Під час заходу учасники обговорили основні зміни для громадян, бізнесу та органів влади, які передбачає ЗУ «Про адміністративну процедуру», його місце у системі законодавства України та в контексті євроінтеграції та відновлення. Спікери озвучили наступні кроки, які важливо зробити для того, щоб загальна адмінпроцедура запрацювала в Україні на повну силу.

За словами Першого віце-спікера Верховної Ради України Олександра Корнієнка:

“Закон є євроінтеграційним та важливим в плані відновлення України, адже у зв’язку з війною часто виникає необхідність приймати рішення, коли немає чіткого переліку обставин, як-от, у питаннях відшкодування шкоди, встановлення статусів тощо. Більшість рішень про відбудову, що стосуються будь-якої допомоги з боку держави окремим особам чи підприємствам – це адміністративні акти. Запровадження чітких і єдиних правил підвищить передбачуваність, прозорість і захистить інтереси всіх залучених сторін. Що означає більше довіри до держави, як з боку громадян, так і міжнародних партнерів”, - зазначив Олександр Корнієнко.

Щодо парламентської роботи у цьому питанні, то, за його словами, один із важливих планів на наступний рік - прийняття урядового законопроєкту 10161 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України “Про адміністративну процедуру”. Цей законопроєкт дозволить запрацювати ЗАП на повну силу.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов зазначив, що Закон України «Про адміністративну процедуру» є одним з основоположних законів реформи державного управління та визначений одним з трьох пріоритетів реформування держуправління згідно Звіту Єврокомісії про розширення.

“Передусім цей Закон має покращити взаємодію між державою та громадянами і бізнесом, суттєво знизити рівень бюрократії та надати більше прав громадянам. До цього для отримання кожної державної послуги діяв особливий порядок, визначений окремим законом, урядовим актом чи внутрішньою інструкцією органу влади. Було багато колізій на рівні термінології, способів звернень, строків тощо. Ми про це подбали і відтепер буде діяти загальна уніфікована адміністративна процедура для всіх видів взаємодії з адміністративними органами. Наступний крок - органи місцевого самоврядування повинні привести свої локальні нормативно-правові документи у відповідність із ЗАП”, - зазначив Олег НемчІнов.

Заступниця Міністра юстиції України Людмила Сугак, акцентувала увагу на тому, що Закон є загальним нормативно-правовим актом, який вичерпно регламентує поведінку фізичних та юридичних осіб та публічної адміністрації під час розгляду адміністративних справ. Новий закон визначить єдині для всіх принципи, строки та порядок розгляду адміністративних справ.

«Закон «Про адміністративну процедуру» запроваджує рамкове регулювання принципів та правил поведінки органів влади у відносинах з громадянами та бізнесом; підвищує правовий захист осіб та забезпечує законність, визначеність та передбачуваність усіх дій органів влади; розширює можливості осіб у їх взаємодії з державою; закріплює права та обов’язки учасників адміністративного провадження, тощо», - зазначила Людмила Сугак

Довідково. Закон “Про адміністративну процедуру” набрав чинності 15 грудня 2023 року. Він впроваджує нові загальні правила взаємодії адміністративних органів з громадянами і бізнесом. Це один з законів, який в історії України чекав ухвалення понад 20 років. Його почали розробляти у 1998 році. Зокрема, Закон “Про адміністративну процедуру” передбачає:

Для громадян та бізнесу:

Право звертатися до різних органів влади за загальною процедурою, незалежно від запитуваної послуги.

Право бути вислуханим у разі загрози прийняття негативного (відмовного) рішення: законом передбачено можливість подати додаткові пояснення, документи чи інші докази, уточнити інформацію.

Право на участь у розгляді справи у разі можливого негативного рішення щодо неї.

Залучення заінтересованих осіб, законні інтереси яких зачіпаються в межах адмінпровадження. Справи розглядатимуть за принципом “жодних рішень без вас про вас”.

Доступ учасників провадження до матеріалів справи (крім відомостей, які захищені законом).

Можливість усунення недоліків заяви зі збереженням первинної дати її подання.

Для державних органів

Більш ефективний спосіб адміністративного оскарження: можливість досудового врегулювання справи завдяки колегіальному розгляду скарг (у тому числі із можливістю залучення громадськості).

Врегулювання механiзмiв вiдкликання або визнання недійсним рiшення, в тому числі щодо видачі дозволів, тощо.

Можливість уникнути конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб. Передбачені механізми відводу та самовідводу.

Обов’язок виправити свої помилки. Адміністративний орган, який допустив помилку і виявив це, повинен виправити її, не чекаючи надходження скарги чи позову.

Самостійний збір відомостей та інформації. Адмінорган не може вимагати від особи надати документи та інформацію, якими володіє він сам або інші органи влади.

Обов'язкове обґрунтування негативного рішення. У разі відмови у задоволенні заяви або прийняття іншого відмовного рішення, адмінорган зобов'язаний аргументувати мотиви такої вiдмови, обтяження та пояснити порядок його оскарження.

Зменшення бюрократії. Відомості, які вже є у державних реєстрах, будуть отримуватись у процесі міжвідомчої взаємодії без зайвих довідок.

Захід відбувся за підтримки проєкту Європейського Союзу «Продовження підтримки комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR).