«Наше завдання — ніколи не втратити всього, що ми вже досягли. Наше завдання — закріпити силу українського народу й примножувати її. Також берегти пам’ять про все, що зробили наші люди для захисту України, про кожен подвиг нашого народу, про кожну операцію наших сил, які багато в чому змінили світову історію воєн. Зараз світ саме в українців буде вчитися захищати свій дім — в таких людей, як ви, як ваші рідні, близькі, як усі наші героїчні воїни», — сказав Президент.