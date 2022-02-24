«Наш план — впровадити всеосяжну і доступну програму з вивчення англійської мови, відкриту для кожного», — сказав Прем’єр-­міністр Денис Шмигаль під час презентації національної програми з популяризації англійської мови в Україні. Він зазначив, що інтеграція в єдиний мовний простір, де мовою міжнародного спілкування є англійська, — запорука реалізації реформ та процесу вступу України в ЄС. Програма буде відкрита для кожного, незалежно від фінансового стану чи місця проживання. З індивідуальним підходом і відкритим доступом до освітніх ресурсів. «Усе розпочинається з держслужбовців. Нині в Україні володіння англійською мовою обов’язкове лише для держслужбовців категорії «А». Але вимога часу — щоб усі керівники послуговувалися англійською на рівні не нижче ніж B2. Від цього залежить якість управління та успіх усіх реформ», — наголосив Денис Шмигаль.