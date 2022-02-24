УВАГА! У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних за минулий період, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. / ATTENTION! Due to the constant receiving of updates on intelligence data, there is a need to adjust quantity of the enemy's overall losses.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 03.10.23 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 279440 (+360) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 4732 (+15) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 9008 (+8) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 6565 (+40) од,
  • РСЗВ / MLRS – 801 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 540 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 5080 (+20),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1529 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8932 (+23) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 943 (+5).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

 

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

 