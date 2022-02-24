Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 03.11.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 303270 (+850) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 5265 (+24) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 9901 (+24) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 7328 (+36) од,
- РСЗВ / MLRS – 854 (+4) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 566 (+0) од,
- літаків / aircraft – 322 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 5495 (+7),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1551 (+2),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 9691 (+33) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1034 (+2).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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