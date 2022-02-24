«Дуже важливо, щоб ми всі зараз могли робити в кожній сфері кроки вперед, ні в чому не зупиняючись, додаючи Європі активності, додаючи Європі лідерства. Потрібні постійно нові оборонні та дипломатичні, політичні та інтеграційні, економічні та санкційні кроки, які робитимуть сильнішими наші спільні позиції. Що більше буде нашої активності, нашого лідерства, наших ініціатив, то менше буде шансів у росії на адаптацію до нашого спільного тиску», — зазначив Володимир Зеленський.