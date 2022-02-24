Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 06.06.23 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 211150 (+800) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 3860 (+12) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 7543 (+20) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 3603 (+36) од,
  • РСЗВ / MLRS – 590 (+6) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 351 (+2) од,
  • літаків / aircraft – 313 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 299 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3212 (+23),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1171 (+35),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6332 (+20) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 489 (+5).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

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