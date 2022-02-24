«На мій погляд, символічно, що цей день відзначаємо напередодні Дня Збройних cил України. Бо українські волонтери — це фактично ще один рід наших військ, іще одна наша сила. Наша гвардія небайдужих. Наша армія активних українців», — сказав глава держави.

Він зазначив, що волонтерський рух не має власного однострою чи офіційного гасла, але є два слова, які влучно його змальовують: «плюс» та «дякую». На переконання Президента, за коротким словом «плюс» стоїть велика, важка робота.