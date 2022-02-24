Перший тиждень осені, поки що сухої й теплої. А на прифронтовій Донеччині ця пора року з відомих причин гаряча через важкі бої на кількох напрямках і постійні ворожі обстріли. Тамтешні люди вже знають «високоточні» боєприпаси орків, що найчастіше чогось влучають у житлові міські квартали чи окремі будинки в селах. І складається враження, що вороги свідомо ведуть власну цинічну підготовку до осінньо­зимового сезону на території, яку начебто захищають. Вони намагаються прицільно бити по об’єктах критичної інфраструктури, від роботи яких залежить стабільність постачання людям електрики, газу, тепла та води.