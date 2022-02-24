Одна з десяти пріоритетних реформ уряду називається «Гідність та повага». Ідеться про нову ветеранську політику. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду констатував, що в межах цієї концепції стара бюрократична система військово-лікарських комісій відходить у минуле. Він зауважив, що реформу ще не завершено, але вже є перші результати: ВЛК стало вдвічі більше, до оглядів залучено майже 820 цивільних лікарень; запрацювала електронна черга, якою вже скористалися 45 тисяч воїнів; «довідки ходять за військовими» — понад 80% військових частин підключено до електронного документообігу, значно спрощено процес оформлення довідки про обставини поранення захисника.