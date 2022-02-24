На засіданні віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина представила послам держав-членів НАТО пріоритетні напрями адаптованої Річної національної програми (аРНП) на 2024 рік.

«Рада Україна — НАТО вже стала не просто майданчиком партнерства, а платформою для серйозної підготовки України до вступу в Альянс. Сьогодні презентували основу адаптованої РНП на 2024 рік з фокусом на забезпеченні прозорості та нашої взаємосумісності. Це перелік реформ для посилення оборонних спроможностей України, впровадження стандартів і найкращих практик НАТО в секторі оборони і безпеки з урахуванням умов повномасштабного вторгнення», — заявила Ольга Стефанішина.