Наступного понеділка буде вже 600­й день українського опору повномасштабній агресії росії. Однак ніхто не скаже напевне, скільки ще днів доведеться захищати нашу незалежність та ідентичність. Але зараз вже можна сказати кілька речей, які мають важливе значення, зазначив Володимир Зеленський у виступі.

«Перше: путін не отримає Україну. Друге: росія не потягне нової гонки озброєнь. І третє: демократія здатна перемогти в цій битві, і її перемога потрібна не лише нашій державі, а кожній нації, всьому світу. Наш час — не час для неволі народів», — наголосив глава держави.