Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 14.12.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 342800 (+1300) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 5692 (+10) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 10616 (+22) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 8088 (+12) од,
- РСЗВ / MLRS – 920 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 605 (+0) од,
- літаків / aircraft – 324 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6206 (+33),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1606 (+10),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 10675 (+13) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1185 (+9)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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