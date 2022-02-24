«Я вдячний Нідерландам, вдячний тобі, Марку, твоєму уряду, твоїй команді та всьому народу Нідерландів за незмінну увагу до України та надзвичайно вагому підтримку нашої держави, наших людей на цьому складному шляху. Той факт, що ми зараз саме тут, в Одесі, засвідчує, які ключові питання на порядку денному та на що саме спрямовано наші зусилля», — сказав Володимир Зеленський, спілкуючись із представниками ЗМІ за підсумками переговорів з Марком Рютте.