Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 18.05.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 201100 (+510) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 3773 (+2) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 7373 (+8) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 3198 (+32) од,
- РСЗВ / MLRS – 563 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 318 (+0) од,
- літаків / aircraft – 308 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2759 (+11),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 990 (+8),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6073 (+6) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 418 (+1).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.