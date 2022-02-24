Із початку повномасштабного вторгнення росії Кластер ООН з питань житла та непродовольчих товарів в Україні забезпечив гуманітарну допомогу та прихисток для 1,6 мільйона українців. Про те, яку саме допомогу надають, де та як її отримати, а також про пріоритети роботи розповів Укрінформу Джон ВЕЙН, координатор Кластера з питань житла та непродовольчих товарів в Україні, що займається гуманітарними місіями у всьому світі вже понад 30 років. Команда кластера добре розуміється на потребах українців під час війни. Наш співрозмовник і сам неодноразово став свідком масованих ракетних атак ворога, забезпечуючи екстрений прихисток потерпілим українцям у Дніпрі.