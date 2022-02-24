«Дякую всім, хто підтримав, виконав саме те, про що ми домовлялися. Дякую всім в Україні — нашій команді, хто зробив усе необхідне. Рекомендації Єврокомісії ми виконали. Сумніви ми зняли. Сьогодні — рішення про початок переговорів про вступ у ЄС. Після цього кроку ще будуть наступні. Це велика робота — інтегрувати державу, всі інституції, всі норми до Євросоюзу. Але зробимо. Україна вже не раз доводила, на що ми здатні. Буде й інше переможне рішення — буде час, коли зможемо відсвяткувати вступ України в ЄС», — зазначив глава держави.