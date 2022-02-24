З початку повномасштабної війни робота фармацевта стала особливо важливою, адже в багатьох прифронтових містах лікарні переповнені або не працюють. У таких умовах співробітник найближчої аптеки — часто єдиний медик, який може допомогти хворому.

Адже фармацевт — не просто продавець ліків, а людина з вищою медичною освітою і широкими знаннями, вивчає клінічні властивості медичних препаратів, взаємодію ліків в організмі хворого, вплив на людей різних вікових груп. Усього в нашій країні 350 тисяч таких працівників, які 16 вересня відзначають професійне свято.