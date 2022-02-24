Річні збори МВФ і Світового банку, які традиційно припадають на жовтень, — одна із ключових подій для міжнародного економічно­фінансового середовища. Цього разу вони пройшли в Марракеші, Марокко, куди з’їхалися представники понад 190 країн і фінансових інституцій. Для України форум став можливістю напряму обговорити з партнерами, як краще забезпечити протидію агресору, зберегти українську економіку, провести реформи і сприяти відновленню країни. Тож чи матиме Україна достатню підтримку ззовні, як ми просуваємося у виконанні програми МВФ, що буде з нашою економікою, розповів у Марракеші в ексклюзивному інтерв’ю Укрінформу міністр фінансів УкраїниКСергій МАРЧЕНКО.