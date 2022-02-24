Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 20.12.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 349190 (+890) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 5814 (+16) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 10794 (+23) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 8206 (+16) од,
- РСЗВ / MLRS – 928 (+2) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 611 (+0) од,
- літаків / aircraft – 324 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6316 (+17),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1612 (+1),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 10871 (+29) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1203 (+3)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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