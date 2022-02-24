«Наступного року маємо опрацювати разом з Євросоюзом предметні деталі, рамки для переговорів і почати процес повної інтеграції державних інституцій, правових норм і реалій життя зі стандартами Євросоюзу. Це не лише законодавча робота щодо законів і правил, а й робота щодо реалій нашого життя, які мають бути такими, щоб справді відчувалося, що Україна готова до вступу. Це спільне завдання всіх в Україні, хто працює в системі державної влади та місцевого самоврядування», — наголосив Володимир Зеленський.